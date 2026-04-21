Профессор РАН Богачев: рост активности ожидается на Солнце на текущей неделе

Заведующий лабораторией солнечной астрономии и гелиофизического приборостроения отдела физики космической плазмы ИКИ РАН Сергей Богачев заявил, что уже около двух недель наблюдается один из самых глубоких за последние годы спадов солнечной активности, но на текущей неделе ожидается ее рост, сообщает ТАСС .

Ученый подчеркнул, что это один из признаков движения к минимуму 11-летнего цикла: активность фрагментируется и распадается на отдельные всплески, разделенные долгими периодами затишья.

Богачев добавил, что на текущей неделе прогнозируется увеличение вспышечной активности до средних значений. Для крупных вспышек энергия отсутствует. При этом в 2026 году ожидаются около 5-10 вспышек высшего балла.

Ранее стало известно, что ученые обнаружили сверхмассивную черную дыру, масса которой эквивалентна 50 млн солнц. Она уже существовала, когда Вселенной было всего 700 млн лет.

