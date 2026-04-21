Обыски проходят у менеджмента холдинга «Эксмо» в Москве

В Москве проводят обыски у менеджмента холдинга «Эксмо», который подозревают в разработке схемы по распространению литературы с пропагандой ЛГБТ* для несовершеннолетних, сообщает РЕН ТВ .

Силовики уже задержали генерального директора компании Евгения Капьева. Возбуждено уголовное дело по статье об организации деятельности экстремистской организации. В рамках него проходят обыски сразу по нескольким адресам.

По предварительным данным, это связано с производством и распространением печатной продукции. На опубликованных кадрах видно, как из черного автобуса выходят люди и направляются внутрь здания.

В мае прошлого года сотрудники правоохранительных органов в рамках расследования уголовного дела изъяли у издательства «Эксмо» материалы, связанные с книгами издательства Popcorn Books. В ряде СМИ появилась информация, что в здании проходили обыски в рамках расследования уголовного дела об ЛГБТ*-пропаганде.

* Движение ЛГБТ признано в России экстремистским и запрещено.

