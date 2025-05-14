У «Эксмо» изъяли материалы о книгах Popcorn Books по делу об ЛГБТ*-пропаганде

Сотрудники правоохранительных органов в рамках расследования уголовного дела изъяли у издательства «Эксмо» материалы, связанные с книгами издательства Popcorn Books, сообщает «Интерфакс» .

В среду в ряде СМИ появилась информация, что в здании издательства «Эксмо» проходят обыски в рамках расследования уголовного дела об ЛГБТ*-пропаганде.

«Сотрудники силовых служб предъявили постановление на изъятие ряда книг (издательства Popcorn Books - ред.) в связи с возбуждением уголовного дела», — заявили в пресс-службе «Эксмо».

Издательство Popcorn Books было основано в Москве в 2018 году в качестве одного из подразделений издательства Individuum. В 2023 году «Эксмо» выкупило 51% акций издательства Individuum.

Ранее силовики провели рейд в московском клубе в рамках профилактически-фильтрационных мероприятий по подозрению в ЛГБТ*-пропаганде.

*Движение ЛГБТ признано в России экстремистским и запрещено.