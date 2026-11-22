Бриллиантовое кольцо пассажирки «Титаника» продали на аукционе за $145 тысяч

Кольцо с бриллиантом, принадлежавшее британскому модельеру Люси Дафф-Гордон, которая была пассажиркой «Титаника», ушло с молотка за 110 тысяч фунтов ($145 тысяч), сообщает ТАСС .

Кольцо было подарено Дафф-Гордон на помолвку. Оно хранилось в ее семье и передавалось по наследству.

Покупатель, имя которого не раскрывается, вместе с кольцом получил письмо, подтверждающее происхождение украшения, и официальный сертификат на бриллиант от Бирмингемской пробирной палаты.

Также за 24 тысячи фунтов ($31 тыс.) на торгах продали портсигар лондонской фирмы Asprey. Супруги Дафф-Гордон подарили его судовому казначею парохода «Карпатия» Эрнесту Брауну, который подобрал их после крушения «Титаника».

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