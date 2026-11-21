Кольцо пассажирки «Титаника» оценили в 8,6 млн рублей и выставят на аукцион

В Великобритании на аукционе выставят бриллиантовое кольцо, принадлежавшее пассажирке «Титаника» — британскому модельеру Люси Дафф-Гордон, которая спаслась при катастрофе 1912 года, сообщают « Известия » со ссылкой на The Independent.

Торги назначены на 21 ноября в английском Девайзесе. Украшение оценили в £80 тысяч (примерно 8,6 млн рублей).

Предположительно, кольцо с крупным бриллиантом Дафф-Гордон получила в подарок на помолвку. После ее смерти оно передавалось в семье из поколения в поколение.

История спасения Дафф-Гордон оказалась скандальной: вместе с мужем она заняла место в шлюпке, рассчитанной на 40 человек, хотя на борту находились лишь 12. Супругов подозревали в подкупе экипажа, но обвинения не подтвердились.

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