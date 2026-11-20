В Индонезии поезд протащил по рельсам горящий минивэн: есть погибшие и раненые

В Индонезии на железнодорожном переезде в Северной Суматре поезд Siantar Ekspres столкнулся с минивэном и протащил горящий автомобиль по рельсам около двух километров, сообщает SHOT .

От удара машина загорелась. Огонь перекинулся и на локомотив.

В результате водитель минивэна погиб. Пострадали три человека, в том числе два машиниста.

Всего в вагонах находились 264 пассажира. Точных данных о пострадавших среди них нет.

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