36-летняя американская актриса Дженнифер Лоуренс в эфире шоу Watch What Happens Live составила рейтинг своих экранных поцелуев с известными актерами и поставила Криса Прэтта на последнее место, сообщает Super.ru .

Ведущий предложил ей расставить поцелуи с пятью коллегами от лучшего к худшему. Первое место актриса отдала Джошу Хатчерсону, за ним — Крис Хемсворт, Брэдли Купер и Тимоти Шаламе, а последним оказался Прэтт.

Лоуренс и Прэтт играли в фантастической мелодраме «Пассажиры» 2016 года, где сыграли путешественников, проснувшихся раньше времени во время космического перелета.

С Хатчерсоном и Хемсвортом актриса целовалась в фильмах франшизы «Голодные игры», с Купером — в «Моем парне — психе», а с Шаламе — в комедии «Не смотрите наверх».

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