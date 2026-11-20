Польша не допустит российских фигуристов до турнира в Варшаве Спорт 20 ноября 2026 23:56

Польша отказала российским фигуристам в участии в турнире серии «Челленджер» в Варшаве. Об этом заявил замминистра спорта Польши Петр Борис, сообщает ТАСС со ссылкой на портал RMF24.

Соревнования должны пройти 25–29 ноября. По словам Бориса, польская сторона знает, что российские фигуристы подали заявки. «Им будет отказано», — отметил он. В заявку на турнир вошли два танцевальных дуэта из России — Анна Коломенская и Артем Фролов, а также Екатерина Миронова и Евгений Устенко. Подписывайтесь на канал РИАМО в МАКС.