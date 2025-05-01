Силовики провели рейд в московском клубе по подозрению в ЛГБТ*-пропаганде

Силовики провели рейд в московском клубе в рамках профилактически-фильтрационных мероприятий по подозрению в ЛГБТ*-пропаганде, сообщает РИА Новости .

«Сотрудники правоохранительных структур пришли в ночной клуб в районе метро Автозаводская, где, предположительно, могли собираться граждане, подозреваемые в ЛГБТ*-пропаганде», — сообщил источник агентства.

Другие подробности не приводятся.

Ранее в Москве 39-летнего социального работника оштрафовали на 100 тыс. рублей за пропаганду нетрадиционной сексуальной ориентации из-за старых видеозаписей с поцелуями в социальной сети «ВКонтакте».

*Движение ЛГБТ признано в России экстремистским и запрещено.