Московского соцработника оштрафовали за видео с целующимися мужчинами

В Москве соцработника оштрафовали за пропаганду ЛГБТ* из-за видео в соцсетях

В Москве 39-летнего социального работника оштрафовали на 100 тыс. рублей за пропаганду нетрадиционной сексуальной ориентации из-за старых видеозаписей с поцелуями в социальной сети «ВКонтакте», сообщает Telegram-канал «Осторожно, новости» .

В марте сотрудники правоохранительных органов московского метро выявили на странице соцработника Бориса Р. несколько видеозаписей, на которых запечатлены сцены поцелуев между мужчинами. Видео были размещены в 2011 году, когда пользователь мог свободно добавлять контент на свою страницу без ограничений, связанных с изменениями в интерфейсе соцсети «ВКонтакте».

Видеоматериалы были переданы на экспертизу, в ходе которой было установлено, что они содержат элементы пропаганды ЛГБТ*. Сотрудники полиции задержали москвича и взяли с него объяснения.

Мировой суд признал мужчину виновным в пропаганде ЛГБТ* и назначил наказание в виде штрафа в размере 100 тыс. рублей.

*Международное движение ЛГБТ добавлено Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов, запрещено в России.