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В Свердловской области из дома, где удерживали мальчика, вынесли тело похитителя

Тело мужчины, который похитил мальчика в Свердловской области, вынесли из дома — в нем он удерживал ребенка, сообщает РЕН ТВ .

В ГУФСИН по региону уточнили, что осужденный к принудительным работам 13 ноября не вернулся в исправительный центр при ИК, после чего его объявили в розыск.

При этом в ведомстве заявили, что информация о его побеге не соответствует действительности.

Ранее мужчина похитил 10-летнего мальчика в селе Большие Брусяны. Он удерживал его в заброшенной постройке на улице Ленина.

Силовики ликвидировали злоумышленника. На данный момент ребенку ничего не угрожает.

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