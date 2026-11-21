Похититель ребенка в Свердловской области оказался беглым заключенным. Он находился в федеральном розыске, сообщает РЕН ТВ .

Мальчик подошел к 37-летнему мужчине на улице и попросил сигарету. Он ответил, что табак есть дома, после чего завел ребенка в заброшенное здание. Там злоумышленник достал нож и закрыл дверь.

Затем похититель сам вызвал полицию и потребовал позвать для переговоров уполномоченного по правам человека. Силовики пошли на штурм, в ходе которого мужчину ликвидировали.

Ранее в СК РФ сообщали, что 10-летний ребенок спасен. Его жизни сейчас ничего не угрожает.

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