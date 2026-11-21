Минимум 50 человек погибли в Нигерии, когда плыли на похороны

В Нигерии затонуло судно с людьми, которые плыли на похороны. Погибли как минимум 50 человек, сообщает РЕН ТВ со ссылкой на The Guardian.

Трагедия произошла в штате Байелса. Судно перевозило слишком много пассажиров, произошел перегруз. В итоге водный транспорт пошел ко дну. В результате ЧП погибли как минимум 50 человек — их тела доставили в морг. Однако погибших может быть больше.

Поиски пропавших продолжаются. Официально число погибших пока не подтверждено.

В Сети появились кадры с водоемом, где перевернулось судно. В воде можно заметить несколько десятков человек. Они кричат и пытаются добраться до берега.

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