У русской туристки украли собаку во Вьетнаме и хотели сдать ее на убой. Питомца вернули хозяйке только за выкуп, сообщает News.ru .

Татьяна прогуливалась по Ханою вместе с домашним любимцем — фукуокским риджбеком стоимостью от 80 тыс. рублей. Пес отбежал на пару метров от хозяйки, в этот момент к нему подъехали двое неизвестных на байке. Они схватили животное и скрылись.

Девушка обратилась в полицию, но питомца искать не стали. Тогда Татьяна сама обошла окрестности, надеясь найти хвостатого. Спустя несколько дней поисков к ней на улице подошел один из местных жителей. Он предложил отвести туристку к собаке за 500 долларов.

Девушка согласилась, а мужчина привел ее в гаражи, где уже ждали двое похитителей. Они вернули Татьяне пса. Все это время питомец находился в клетке для куриц.

Злоумышленники во Вьетнаме уже не в первый раз крадут собак у иностранцев. Когда они добрались до питомца французских дипломатов, местная полиция сразу же начала расследование. Татьяна навела правоохранителей на те самые гаражи.

Оказалось, что собак похищали члены банды наркоманов. Сначала они крали, чтобы сдать питомцев на убой, но потом поняли, что иностранцы готовы отдать большие деньги, чтобы вернуть питомца. Злоумышленников арестовали.

Подписывайтесь на канал РИАМО в МАКС.