Российские дроны поразили сухогруз и электроподстанцию на Украине

Днем в субботу ВС РФ ударили беспилотниками по объектам энергетики и морским судам, задействованным в интересах противника, сообщает пресс-служба Минобороны.

В результате ударов были поражены электроподстанция 110 кВ в городе Виннице. Объект обеспечивал работу предприятий военной промышленности.

В акватории Черного моря южнее Одессы с помощью БПЛА российская армия поразила сухогруз. Этот корабль доставлял грузы двойного назначения для обеспечения ВСУ.

Ранее ВС РФ поразили место совещания высокопоставленных представителей украинской армии.

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