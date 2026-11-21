Движение на Большой кольцевой линии ввели в график после сбоя
Фото - © Мария Сергеева / Фотобанк Лори
Движение поездов на Большой кольцевой линии столичной подземки осуществляется по графику, сообщает пресс-служба столичного Дептранса.
В субботу на Большой кольцевой линии произошел сбой из-за человека, который упал на пути. Из-за этого на ветке временно увеличивали интервалы движения по часовой стрелке.
Спустя несколько минут после происшествия движение начали восстанавливать.
Сейчас оно осуществляется по графику.
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