Гололедица и минусовая температура: москвичей предупредили о непогоде

По прогнозам синоптиков, после 3 часов ночи 22 ноября в Москве местами прогнозируется переход температуры воздуха через 0 градусов в сторону отрицательных значений, сообщает пресс-служба городского хозяйства столицы.

Из-за похолодания может образоваться гололедица.

Автомобилистов попросили быть внимательными на дороге, строго соблюдать скоростной режим и дистанцию.

Ранее ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус рассказал, что 22 ноября холодный фронт принесет в Москву мокрый снег, гололедицу и понижение температуры.

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