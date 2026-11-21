Гололедица и минусовая температура: москвичей предупредили о непогоде
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По прогнозам синоптиков, после 3 часов ночи 22 ноября в Москве местами прогнозируется переход температуры воздуха через 0 градусов в сторону отрицательных значений, сообщает пресс-служба городского хозяйства столицы.
Из-за похолодания может образоваться гололедица.
Автомобилистов попросили быть внимательными на дороге, строго соблюдать скоростной режим и дистанцию.
Ранее ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус рассказал, что 22 ноября холодный фронт принесет в Москву мокрый снег, гололедицу и понижение температуры.
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