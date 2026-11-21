На этих выходных Москва попрощается с осенним теплом. В субботу столбики термометров покажут до плюс 6 градусов, а уже в воскресенье холодный фронт принесет мокрый снег, гололедицу и понижение температуры. Об этом сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

21 ноября погода в столице будет формироваться под влиянием периферии циклона, выходящего с юга в районы Средней Волги. Небо накроют облака, а днем пройдут кратковременные дожди. Температура все еще будет на 4-5 градуса выше средних многолетних значений.

Столбики термометров днем в Москве покажут плюс 4 — плюс 6 градусов, в Подмосковье — плюс 2 — плюс 7 градусов. Ветер будет дуть юго-западный, западный. Порывы составят 4-9 м/с. Атмосферное давление будет расти и дойдет до 737 мм рт. ст., что ниже нормы.

Ближе к вечеру регион накроет холодный атмосферный фронт. Дожди местами перейдут в мокрый снег, ветер усилится, а температура заметно понизится. В воскресенье ожидаются небольшие осадки в виде снега и мокрого снега, также прогнозируется гололедица. Столбики термометров ночью покажут минус 1 — плюс 1 градус, днем будет от нуля до плюс 2 градусов.

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