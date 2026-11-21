Государственную экспертизу прошел проект капитального ремонта многоквартирного дома в Ломоносовском районе ЮЗАО, сказал председатель Комитета города Москвы по ценовой политике в строительстве и государственной экспертизе проектов (Москомэкспертиза), входящего в Комплекс градостроительной политики и строительства столицы, Иван Щербаков.

«Мосгосэкспертиза выдала положительное заключение по проекту капитального ремонта восьмиэтажного жилого дома 1960 года постройки, расположенного по адресу: Ленинский проспект, дом 93. Документация предусматривает обновление фасадов, входных групп, технических помещений и кровли здания, а также модернизацию инженерных коммуникаций с последующим локальным восстановительным ремонтом», — прокомментировал Щербаков.

Согласно документации, замене подлежат системы холодного и горячего водоснабжения, канализации и центрального отопления с последующим восстановительным ремонтом в квартирах и местах общего пользования.

Также в перечень работ входят промывка чистящим средством стен фасадов и кровельных надстроек, обработка поверхностей биоцидным составом в местах замокания, а также нанесение по всей площади водоотталкивающей силиконовой эмульсии. Цоколь подлежит очистке от старой краски и загрязнений, оштукатуриванию и финишной отделке.

Помимо этого, проектные решения предусматривают обновление входных групп и включают ремонт и окраску стен, установку утепленных металлических дверей с антивандальным остеклением, замену напольного покрытия крылец и кровельного покрытия козырьков над ними.

На крыше здания предусмотрены замена кровельного покрытия, ремонт надстроек, парапета и карнизной части, а также ограждения и пожарной лестницы.