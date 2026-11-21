На двухминутном видеоролике показано, что мужчина управляет катером в игре, участвует в перестрелке и летает на самолете.

Также сам геймер объяснил, что управляет персонажем, пытаясь постукивать безымянным пальцем. Это был сигнал, который считывал чип. Позже он рассказал, что смог использовать дополнительные кнопки на геймпаде, добавив к пальцу еще и «движения ноги».

В момент игры на экране показывали нейронные сигналы, которые преобразуют мысли в действия в игре, а модель геймпада воссоздает нажимаемые кнопки.

Это не первый случай, когда с помощью Neuralink человек смог играть. Например, в 2024 году пациент, которому вживили мозговой чип, управлял персонажем в Counter-Strike 2.

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