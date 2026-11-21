С флагом и гимном: россиян допустили до соревнований по парусному спорту

Совет Международной федерации парусного спорта (World Sailing) отменил политику нейтралитета и вернул российских яхтсменов к полноценному участию в международных соревнованиях под флагом РФ, сообщил глава Минспорта Михаил Дегтярев.

Он добавил, что также россияне теперь могут участвовать в командных выступлениях.

«Новые правила вступают в силу немедленно. Поздравляю российских спортсменов и Всероссийскую федерацию парусного спорта с этим важным решением!» — подчеркнул министр.

Как уточнили на сайте Всероссийской федерации парусного спорта РФ, правила будут действовать до 1 сентября 2028 года. К отечественным спортсменам применяются дополнительные антидопинговые требования на период возвращения. Белорусы вернулись к полноценному участию в международных стартах еще 9 июня этого года.

При этом ранее Норвегия ввела запрет на въезд профессиональных спортсменов из России и Беларуси до окончания украинского конфликта. А Польша не допустит фигуристов из РФ до турнира в Варшаве.

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