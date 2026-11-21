Жилой дом на 4 семьи охватил огонь в подмосковном поселке Томилино
Фото - © ГКУ МО "Мособлпожспас"
Пожар произошел в двухэтажном деревянном доме на 4 семьи в поселке Томилино округа Люберцы, сообщает пресс-служба Мособлпожспаса в мессенджере МАКС.
Фото - © ГКУ МО "Мособлпожспас"
Пожарные оперативно выехали на место ЧП. По прибытии они обнаружили горение кровли по всей площади.
Ситуация осложнена тем, что огонь может перекинуться на соседний дом. Информация о наличии пострадавших уточняется.
На месте работают ПСЧ-231 и ПСЧ-232 Мособлпожспаса и подразделения федеральной противопожарной службы.
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Фото - © ГКУ МО "Мособлпожспас"