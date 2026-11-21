сегодня в 09:40

Жилой дом на 4 семьи охватил огонь в подмосковном поселке Томилино

Пожар произошел в двухэтажном деревянном доме на 4 семьи в поселке Томилино округа Люберцы, сообщает пресс-служба Мособлпожспаса в мессенджере МАКС .

Фото - © ГКУ МО "Мособлпожспас"

Пожарные оперативно выехали на место ЧП. По прибытии они обнаружили горение кровли по всей площади.

Ситуация осложнена тем, что огонь может перекинуться на соседний дом. Информация о наличии пострадавших уточняется.

На месте работают ПСЧ-231 и ПСЧ-232 Мособлпожспаса и подразделения федеральной противопожарной службы.

Подписывайтесь на канал РИАМО в МАКС.