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Бразилия направила спасательные отряды в пострадавшие от шторма регионы

Президент Бразилии Лула да Сильва направил на юг страны спасательные бригады для ликвидаций последствий разрушительного шторма, сообщает издание RTL Today .

Стихия бушует на юге страны. Скорость ветра достигла свыше 100 км в час. Шторм унес жизни трех человек и разрушил около 8 тыс. домов.

По словам Густаво Хертера, мэра Тупансиретана в штате Риу-Гранди-ду-Сул, бедствие напоминает сцену из кино. Ничего подобного ранее в муниципалитете не видели.

Ветер повалил деревья, из-за чего проезд к местной больнице оказался заблокирован. Также у здания разрушена крыша.

Тупансиретан остался без освещения и воды, большая часть жилых домов разрушена. Масштабные разрушения зафиксировали еще в 32 муниципалитетах.

Власти страны выделили 330 тысяч долларов для ликвидации последствий шторма.

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