Бразилия направила спасательные отряды в пострадавшие от шторма регионы
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Президент Бразилии Лула да Сильва направил на юг страны спасательные бригады для ликвидаций последствий разрушительного шторма, сообщает издание RTL Today.
Стихия бушует на юге страны. Скорость ветра достигла свыше 100 км в час. Шторм унес жизни трех человек и разрушил около 8 тыс. домов.
По словам Густаво Хертера, мэра Тупансиретана в штате Риу-Гранди-ду-Сул, бедствие напоминает сцену из кино. Ничего подобного ранее в муниципалитете не видели.
Ветер повалил деревья, из-за чего проезд к местной больнице оказался заблокирован. Также у здания разрушена крыша.
Тупансиретан остался без освещения и воды, большая часть жилых домов разрушена. Масштабные разрушения зафиксировали еще в 32 муниципалитетах.
Власти страны выделили 330 тысяч долларов для ликвидации последствий шторма.
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