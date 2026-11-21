Об этом изданию рассказали два источника, осведомленные о ходе расследования.

Хакеры смогли проникнуть в Национальный центр криминальной информации уже второй раз за последние месяцы. Пострадавшая от рук злоумышленников база данных NCIC используется силовиками в США для обмена информацией об ордерах на арест и проведения проверок биографии.

На этой неделе, узнав о новом инциденте, директор ФБР Кэш Пател выступил в СМИ и рассказал о работе ведомства по обеспечению кибербезопасности. Также он обсудил операцию, завершенную несколько месяцев назад, которая была направлена на побуждение компаний обновить системы для предотвращения доступа хакеров к конфиденциальным данным.

В ФБР не дали оперативного комментария по поводу второго взлома за последние месяцы.

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