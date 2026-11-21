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ВС РФ поразили сухогруз и теплоэлектростанцию на Украине

Прошедшей ночью армия России ударила дронами по объектам энергетики противника и морским судам, сообщает пресс-служба Минобороны страны.

Пострадала Криворожская теплоэлектростанция в Днепропетровской области. Этот объект обеспечивал предприятий военной промышленности Украины. Еще под удар попала электроподстанция 110 кВ в населенном пункте Сарны Ровенской области, она подавала электричество предприятиям военной промышленности.

Беспилотники поразили украинский сухогруз на переходе морем в районе Одессы. Корабль доставлял грузы двойного назначения для ВСУ.

Ранее новый взрыв услышали местные жители в Киеве.

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