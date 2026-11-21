сегодня в 07:52

Об этом написало украинское издание «Общественное. Новости».

В столице Украины была объявлена воздушная тревога. Еще сирены слышны в 11 областях, включая Киевскую.

Этой ночью в Киеве также слышали звуки взрывов. Подробностей происшествия нет.

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