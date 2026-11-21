С первым снегом у дворников прибавляется работы: помимо повседневной уборки, нужно расчищать тротуары и подходы к подъездам. За январь–октябрь 2026 года число предложений о подработке по уборке снега в России выросло на 38%, а количество откликов — на 14%. Исполнителям в среднем предлагали 2 442 рубля за смену, сообщили РИАМО аналитики «Авито Подработки».

Вырос интерес и к подработке по уборке помещений: за десять месяцев число таких предложений увеличилось на 9%, а откликов — на 19%. Среднее вознаграждение прибавило 8% и составило 2 418 рублей за смену.

В Центральном федеральном округе предложений по уборке помещений стало больше на 50%, откликов — на 66%, а средняя оплата выросла на 14% до 3 012 рублей. В Уральском округе число предложений прибавилось на 26%, интерес исполнителей вырос на 30%. В Приволжском — 27% и 39% соответственно.

Заметнее всего интерес вырос в Москве и Подмосковье: количество откликов увеличилось более чем вдвое. В столице отклики прибавили 112%, предложения — 82%, а средняя оплата составила 3 491 рубль за смену. В Московской области предложения выросли на 83%, отклики — на 107%, среднее вознаграждение — 3 153 рубля.

«Первый снегопад может за несколько часов изменить объем работы во дворе. Помимо повседневной уборки, нужно расчистить подходы к подъездам и тротуары, и на такие задачи можно привлечь дополнительных исполнителей на отдельные смены. Мы видим интерес к этому формату и со стороны самих исполнителей», — отмечает Панюков.

По его словам, для тех, кто впервые пробует себя в ЖКХ, такая смена — возможность получить практический опыт и понять, подходит ли им эта занятость.

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