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8 человек доставили в больницу после утечки газа в бассейне в Хабаровске

15 человек пострадали, из них восемь были госпитализированы после утечки газа в бассейне в Хабаровске, сообщает РЕН ТВ .

По информации источника, все случилось в технологическом помещении подвального типа. Там произошло выделение хлора.

После этого едкий запах распространился в помещение бассейна, где в момент ЧП были 30 человек.

Ранее в селе Косой Брод Свердловской области шесть подростков попали в больницу после празднования дня рождения в сауне. Они отравились парами хлора.

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