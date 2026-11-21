275 украинских беспилотников сбили над Россией ночью
Над регионами РФ и Черным морем минувшей ночью уничтожили 275 дронов противника самолетного типа, сообщает пресс-служба министерства обороны.
Аппараты перехватили с 20 часов 20 ноября до 8 часов 21 ноября дежурными силами ПВО.
БПЛА ликвидировали над Белгородской, Брянской, Воронежской, Калужской, Курской, Ленинградской, Новгородской, Орловской, Псковской, Ростовской, Смоленской областями, Крымом и над Черным морем.
Кроме того, этой ночью ВС РФ поразили сухогруз и теплоэлектростанцию на Украине.
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