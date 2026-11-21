Три человека погибли и более 60 пострадали из-за урагана на юге Бразилии Происшествия сегодня в 06:25

На муниципалитет Тупансиретан в штате Риу-Гранди-ду-Сул Бразилии обрушился сильный ураган. Погибли как минимум три человека, еще более 60 получили травмы, сообщает SHOT.