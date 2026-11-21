Три человека погибли и более 60 пострадали из-за урагана на юге Бразилии
На муниципалитет Тупансиретан в штате Риу-Гранди-ду-Сул Бразилии обрушился сильный ураган. Погибли как минимум три человека, еще более 60 получили травмы, сообщает SHOT.
Повреждения получили около восьми тысяч жилых зданий. Скорость порывов ветра достигала 114 км/ч.
Упавшие деревья завалили местную больницу, а само здание осталось без крыши. Из-за этого 11 пациентов перевезли в соседние муниципалитеты.
В городе также отключено электричество и водоснабжение. Нарушены телефонная связь и интернет.
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