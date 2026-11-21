В Санкт-Петербурге аэропорт Пулково 21 ноября начал принимать и отправлять рейсы по согласованию с соответствующими органами, сообщила пресс-служба Росавиации.

Причиной стали ограничения на использование воздушного пространства возле аэропорта.

Ограничения приняты для обеспечения безопасности полетов самолетов.

При этом введенные меры повлияли на возможность использования маршрутов для полетов в сторону Калининграда. Из-за этого в аэропорту Храброво могут быть изменения в графике рейсов.

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