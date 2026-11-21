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Исключительная ценность: уникальный голубой алмаз могут передать в Гохран

Как рассказал глава Республики Саха (Якутия) Айсен Николаев, власти региона рассчитывают, что голубой алмаз, который впервые был добыт компанией «Алроса», после огранки останется в стране и будет передан в Гохран, сообщает ТАСС .

«Все-таки это такая большая уникальная редкость, поэтому хотелось бы, чтобы он (алмаз) остался в стране», — отметил Николаев.

Он подчеркнул, что данная находка имеет исключительную ценность — это уникальный алмаз, подобных еще не добывали.

«И есть вероятность, что больше и не добудем. Хотя он не очень большой, но он абсолютно уникальный», — пояснил глава региона.

Ранее алмазодобывающая компания «Алроса» впервые в РФ добыла голубой алмаз ювелирного качества. Кристалл весит 2,74 карата. Драгоценный камень извлекли на Накынском кимберлитовом поле в Якутии.

Старший консультант «S+ Консалтинг» Павел Петров считает, что стоимость голубого алмаза весом 2,74 карата после огранки может составить около 1–3 млн долларов.

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