Эксперт оценил первый российский голубой алмаз в 1–3 млн долларов

Стоимость голубого алмаза весом 2,74 карата, впервые добытого «Алросой» в России на Накынском кимберлитовом поле в Якутии, после огранки может составить около 1–3 млн долларов. Такую оценку назвал старший консультант «S+ Консалтинг» Павел Петров, пишет ТАСС .

«Оценивать стоимость российского камня до завершения огранки преждевременно. Вес 2,74 карата относится к исходному алмазу, а цена будет зависеть от итоговой массы бриллианта. Если после огранки камень сохранит массу порядка 1,5–2 карата и получит подтверждение насыщенного природного голубого цвета и высокой чистоты, ориентир его стоимости может составить около 1–3 млн долларов. Это предварительная экспертная оценка по сопоставимым аукционным продажам, а не установленная стоимость находки», — отметил эксперт.

По его словам, найденный кристалл относится к редкому типу IIb: в его кристаллической решетке содержится бор, придающий камню характерную окраску. При этом ни одна действующая геологическая классификация не позволяет отдельно оценивать запасы подобных редчайших голубых камней, а их доля не может механически переноситься на весь объем разведанных запасов.

Ранее сообщалось, что «Алроса» впервые в России добыла голубой алмаз ювелирного качества. Уникальный кристалл весом 2,74 карата извлекли на Накынском кимберлитовом поле в Якутии, презентация бриллианта запланирована на конец ноября 2026 года.

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