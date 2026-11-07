сегодня в 09:47

Российские войска поразили Трипольскую ТЭС и военные заводы в Киевском регионе

В темное время суток российские войска осуществили массированный огневой налет с задействованием высокоточных ракетных систем наземного базирования и дальнобойных ударных дронов. Они парализовали работу целого ряда предприятий ВПК, энергосетей и транспортных артерий противника, сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

В черте украинской столицы точечный удар вывел из строя стратегически важный автодорожный Северный мост. Он был ключевой логистической магистралью для переброски на передовую бронетехники, вооружений и спецтранспорта ВСУ.

Кроме того, ракеты поразили производственные цеха научно-производственного предприятия ООО «Меридиан» имени С.П. Королева. Они выпускают крылатые и оперативно-тактические ракетные комплексы серии «Фламинго».

На территории Киевской области массированному огневому воздействию подверглась энергетическая и военная инфраструктура. Под удар попали Трипольская теплоэлектростанция мощностью 1800 МВт и узловая электроподстанция «Киевская» расчетным классом 750 кВ.

В Броварах попадание зафиксировано по Государственному заводу порошковой металлургии. Его мощности специализируются на изготовлении взрывчатки, боеприпасов, порохов и ключевых компонентов твердого ракетного топлива.

В Житомирской области российские военные поразили распределительную подстанцию 330 кВ, питающую электроэнергией заводы украинского оборонного сектора. В это же время в акватории Черного моря, к юго-востоку от побережья Одессы, барражирующий боеприпас настиг морской сухогруз, выполнявший рейс по доставке военных грузов и оборудования двойного назначения для нужд украинской армии.

Подписывайтесь на РИАМО в мессенджере МАКС.