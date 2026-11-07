В метро Москвы психбольная попрошайка нападает со шприцом и плюется в пассажиров

В Московском метрополитене разгорелся резонансный скандал из-за агрессивных действий молодой девушки. Она занимается попрошайничеством и нападает на пассажиров при отказе дать деньги, сообщает Telegram-канал « 112 ».

Поводом для волны возмущений стал вирусный видеоролик, снятый в подземке. Под публикацией появились десятки комментариев от очевидцев. Они сталкивались с нарушительницей по имени Татьяна на различных линиях метро.

Схема ее действий неизменно повторяется. Девушка настойчиво просит у прохожих от 300 до 400 рублей. Услышав отказ, срывается на нецензурную брань и проявляет открытую агрессию.

Своей историей поделилась пассажирка по имени Лейсан. Она встретила Татьяну 31 октября при переходе со станции «Полежаевская».

После нежелания женщины отдать 300 рублей, назойливая незнакомка устроила громкую истерику с матом. Позже пострадавшая легко опознала обидчицу на кадрах в сети.

Другие москвичи заявляют о еще более опасных инцидентах. Одна из свидетелей сообщила о попытке столкнуть ее на железнодорожные пути на станции «Текстильщики». Остальные пострадавшие жалуются на побои, царапины, плевки и пинки. В настоящее время группа потерпевших готовит коллективное заявление в правоохранительные органы.

Особую тревогу вызвали заявления двух граждан, утверждающих, что неадекватная просительница угрожала им шприцем. Автор получившего огласку видеоролика Максим П. сообщил, что подвергся нападению с применением шприца. Еще одна пострадавшая девушка подтвердила схожую попытку атаки. Напрямую связывать эти эпизоды с недавними слухами о серии скрытых уколов в транспорте нельзя, поскольку официального подтверждения та информация в конце октября так и не получила.

Знакомая фигурантки, проживавшая с ней под одной крышей, пояснила, что сама Татьяна факт применения шприца отрицает. При этом собеседница подтвердила, что девушка имеет официальный психиатрический диагноз, ранее состояла на учете у профильных врачей и проходила лечение в клинике. Сейчас она периодически ночует у подруги и добывает средства выпрашиванием денег на улице.

После волны недовольства с ней провели разъяснительную беседу с требованием прекратить неадекватные выходки. На приложенном видео девушка призналась, что у нее биполярное расстройство.

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