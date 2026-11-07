Жители Москвы тратят на обслуживание авто в среднем 19 000 рублей в месяц

Аналитики Авито Товаров и Авито Авто опросили жителей Москвы и узнали, как часто они пользуются личным автомобилем, что делают для его обслуживания и сколько на это тратят. Оказалось, что молодые люди активнее следят за своими машинами и охотнее покупают какие-то гаджеты, аксессуары и обращаются в детейлинг. Представители старших поколений в основном тратятся только на базовое обслуживание.

Треть жителей Москвы (32%) пользуются личным автомобилем ежедневно или почти каждый день. Еще 15% выезжают на нем 1-2 раза в неделю, а 9% — несколько раз в месяц. Еще реже используют свою машину только 6%.

Пользование автомобилем, включая траты на топливо, техобслуживание, страховку, платные дороги, запчасти и аксессуары, обходится жителям Москвы в среднем в 19 000 рублей в месяц. Молодежь 18-24 лет назвала сумму на 42% больше. Укладываться в 5 000 рублей получается у 14% опрошенных, в сумму от 5 000 до 10 000 рублей — у 23%. Еще 22% тратят на свой автомобиль от 10 000 до 20 000 рублей в месяц, а 15% — от 20 000 до 30 000 рублей. У 11% уходит еще больше этих сумм.

На что тратятся

Большинство опрошенных отмечают, что основная статья расходов — это топливо (48%). На втором месте — ремонт и запчасти (24%), на третьем — страховка (22%). Молодые люди 18-24 лет больше других возрастных групп тратится на мойку и уход за автомобилем (17% против 10% в среднем), а также автомобильные аксессуары и электронику (12% против 6% в среднем).

Среди самых частых покупок — моторное масло, фильтры и другие расходники для ТО (54%), запчасти (39%), шины и диски (34%). Зумеры (молодежь 18-24 лет) чаще других покупают аксессуары для салона (31% против 23% в среднем), инструменты для самостоятельного ремонта (22% против 16%) и автоэлектронику и другие гаджеты (17% против 11% в среднем).

«Покупка автомобиля — это только часть расходов, поэтому бюджет лучше формировать с запасом. Если говорить о новом авто, стоит заранее заложить средства на комплект зимних шин: для типичного нового кроссовера это в среднем около 40 000–55 000 рублей за нешипованный комплект и на 10-20% дороже за „шипы“. Также в течение года владельцу предстоит пройти плановое техобслуживание (для популярных китайских моделей — 10 000–20 000 рублей). К этому стоит добавить расходы на топливо (при пробеге 15 000 км в год и среднем расходе около 8 л на 100 км — 90 000 рублей на бензин), страховку и ряд других регулярных трат», — отметил руководитель продаж направления «Новые автомобили» в Авито Артем Хомутинников.

Из услуг наибольшей популярностью пользуются мойка (56%), шиномонтаж (53%) и ТО (43%). Молодые люди 18-24 лет чаще других пользуются услугами детейлинг-центров (17% против 8% в среднем), а также помощью на дороге и эвакуаторами (13% против 7%).

На что ориентируются и почему покупают

При покупке запчастей опрошенные в основном ориентируются на цену (52%). Второй по значимости критерий — оригинальность детали (43%). Еще 37% важно наличие гарантии, а 28% — хорошая репутация и отзывы продавца. На этот фактор чаще обращают внимание молодые люди 18-24 лет (39%). Им же важнее других возрастных групп возможность возврата детали (23% против 18% в среднем).

«Запчасти — одна из лидирующих по объему продаж товарная категория на „Авито“. Росту спроса на новые запчасти способствует наличие гарантии, которая позволяет пользователям увереннее делать при покупке новых запчастей онлайн. С начала 2026 года количество автозапчастей с гарантией производителя на „Авито“ выросло примерно на 20% — с 13,4 до 16,2 млн, а их доля в ассортименте новых запчастей достигла 43%», — пояснил директор бизнес-направления «Запчасти и Автосервисы» в «Авито» Алексей Головин.

Обычно поводом для покупки автотоваров и услуг становится износ каких-то деталей и расходников (40%), сезонная подготовка автомобиля (37%), плановое ТО (37%) или внезапная неисправность (29%). Однако каждый четвертый (25%) делает это из желания улучшить автомобиль или обновить что-то в нем. Чаще это также зумеры (36%).