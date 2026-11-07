ВС РФ нанесли массированный удар по объектам ВПК и энергетики в Киеве Спецоперация сегодня в 08:49 Фото - © Сергей Бобылев/РИА Новости

В ночные часы российские войска провели массированную комбинированную атаку по ключевым объектам тылового обеспечения украинских формирований в Киеве и области. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны РФ.