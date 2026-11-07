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ВС РФ нанесли массированный удар по объектам ВПК и энергетики в Киеве

Спецоперация
Сергей Бобылев

Фото - © Сергей Бобылев/РИА Новости

В ночные часы российские войска провели массированную комбинированную атаку по ключевым объектам тылового обеспечения украинских формирований в Киеве и области. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

Для нанесения удара российские военные применили высокоточное ракетное оружие наземного базирования. Также использовались дальнобойные беспилотники. 

В результате атаки были успешно поражены предприятия военно-промышленного комплекса.

Также повреждения получили объекты энергетической системы и ключевые узлы транспортной инфраструктуры на территории Киева и Киевской области. Их противник использовал в производственных и логистических цепочках снабжения ВСУ. 

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