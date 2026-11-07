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На трассе между аэропортом и Москвой дотла сгорел пассажирский автобус

Рано утром на трассе между аэропортом Домодедово и Москвой загорелся рейсовый пассажирский автобус. Он был уничтожен до основания, сообщает Telegram-канал « МК: срочные новости ».

В момент возгорания салон общественного транспорта был пуст. Пассажиров внутри не было.

Водитель следовал на автозаправочную станцию. Благодаря этому обстоятельству обошлось без пострадавших.

Судя по опубликованным кадрам с места происшествия, пламя практически полностью уничтожило автобус. От крупногабаритного транспорта остался лишь закопченный металлический корпус.

Огонь целиком уничтожил внутреннюю обшивку, пассажирские кресла и крышу. От высокой температуры лопнули и осыпались все боковые и задние стекла. Задняя часть автобуса полностью выгорела, обнажив обугленный двигательный отсек. Дорожное полотно вокруг транспортного средства оказалось усыпано пеплом, сажей и гарью.

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