Клычков: в Орле при ночной атаке повреждены складские помещения предприятий
В ночь на 7 ноября над Орловской областью уничтожили 3 ракеты и 3 беспилотника. В результате вражеской атаки повреждения получили складские помещения, об этом в канале в МАКС сообщил губернатор региона Андрей Клычков.
По его словам, в ходе атаки частично пострадали складские и производственные помещения коммерческих предприятий в Орле, а также 3 частных домовладения в районах области.
На местах работают экстренные службы и правоохранительные органы. Возгорание устранено, пострадавших нет.
Принимаются необходимые меры по выяснению обстоятельств и устранению повреждений, добавил губернатор.
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