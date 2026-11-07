сегодня в 09:56

Клычков: в Орле при ночной атаке повреждены складские помещения предприятий

В ночь на 7 ноября над Орловской областью уничтожили 3 ракеты и 3 беспилотника. В результате вражеской атаки повреждения получили складские помещения, об этом в канале в МАКС сообщил губернатор региона Андрей Клычков.

По его словам, в ходе атаки частично пострадали складские и производственные помещения коммерческих предприятий в Орле, а также 3 частных домовладения в районах области.

На местах работают экстренные службы и правоохранительные органы. Возгорание устранено, пострадавших нет.

Принимаются необходимые меры по выяснению обстоятельств и устранению повреждений, добавил губернатор.

Подписывайтесь на канал РИАМО в МАКС.