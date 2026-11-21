Около 150 пассажиров остались без багажа в аэропорту Новокузнецка

Пассажирам рейса Казань — Новокузнецк по прилете в аэропорт назначения не выдали багаж из-за того, что его не погрузили в самолет. Своих вещей лишились 150 человек, сообщает SHOT .

По словам пассажиров, багаж попросту забыли погрузить в самолет в аэропорту вылета. Узнав об этом, люди начали звонить на горячую линию авиакомпании, но там им не ответили.

В аэропорту Новокузнецка пассажиров, оставшихся без багажа, собрали около стойки регистрации и попросили написать заявления.

По словам очевидцев, люди очень расстроены, ведь многие прилетели в отпуск на горнолыжный курорт Шерегеш. В чемоданах остались необходимые вещи. Дату доставки багажа в Новокузнецк никто не может назвать даже примерно.

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