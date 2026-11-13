Норвегия закроет въезд спортсменам из России и Беларуси

Норвегия вводит запрет на въезд профессиональных спортсменов из России и Беларуси до окончания боевых действий на Украине, сообщает «Царьград» .

Министерство юстиции королевства в ближайшее время направит соответствующее указание полиции и иммиграционной службе. По данным правительственного пресс-релиза, ограничение начнет действовать в ближайшее время.

Норвежское правительство объяснило решение тем, что профессиональный спорт в России неразрывно связан с властями страны и его нельзя рассматривать отдельно от боевых действий на Украине.

Власти Норвегии заявили, что Белоруссия «оказывает поддержку и содействует ведению боевых действий».

Ранее, в октябре, Спортивный арбитражный суд обязал Международную федерацию хоккея допустить российские сборные к мировым турнирам. После этого хоккейные федерации Норвегии, Дании, Швеции, Чехии, Финляндии и Австрии отказались играть против россиян на чемпионате мира 2027 года.

Правительство Канады также не разрешило российским хоккеистам участвовать в молодежном мировом первенстве. В четверг власти Финляндии ограничили въезд спортсменов из России.

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