Беременных предостерегли от работы по ночам

Работа по ночам во время беременности может быть связана с трудностями в развитии отдельных навыков у детей. Причинную связь исследование не подтвердило, сообщает сайт «Узнай.ру» .

Авторы исследования в Occupational and Environmental Medicine изучили данные о 31 тысяче женщин и их детях. Наибольшие различия они обнаружили у детей матерей, которые работали по ночам в оба изученных периода беременности. Вероятность возможных трудностей в общении, мелкой моторике и взаимодействии с окружающими в этой группе была выше на 29–34 процента.

Ученые также рассмотрели детей женщин, которые изначально не работали ночью или отказались от таких смен во время беременности. Возможное объяснение различий — нарушение суточных ритмов. Биологические часы плода еще настраиваются, и в этом может участвовать мелатонин: организм матери вырабатывает его преимущественно ночью, а затем гормон способен проникать через плаценту.

Результаты не доказывают, что именно ночные смены вызвали трудности. Навыки детей оценивали родители с помощью скрининговых опросов, а не врачи при диагностике. Примерно у 13 процентов участников каждой группы выявили возможные затруднения хотя бы в одной изученной области. Чтобы определить влияние ночного графика, нужны дополнительные исследования.

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