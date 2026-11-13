В Наро-Фоминском округе проверили обновленный мемориал в Монаково

Первый зампред Мособлдумы Олег Рожнов и представители Наро-Фоминского округа 12 ноября осмотрели памятник погибшим односельчанам в деревне Монаково после обновления и благоустройства, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Первый зампред Мособлдумы Олег Рожнов посетил мемориал вместе с начальником территориального управления Верея Антоном Миняевым, депутатом совета депутатов Наро-Фоминского городского округа Татьяной Шубиной и представителями общественности. Участники осмотрели памятник и прилегающую территорию, оценили состояние выполненных работ.

Согласно паспорту братского захоронения, здесь числятся 90 неизвестных бойцов Красной Армии. Их имена не установлены. Сведения о большом числе неизвестных бойцов также содержатся в паспортах многих братских захоронений в Верее и ближайших населенных пунктах.

Для сохранения истории памятных мест совместно с краеведами подготовили и издали книгу «Стояли насмерть на земле Наро-Фоминской». В ней собраны сведения о братских захоронениях, памятниках и памятных знаках округа, посвященных Великой Отечественной войне. Отдельный раздел рассказывает о памятнике в Монаково и событиях военных лет.

В округе также ведется работа по установке информационных табличек у памятных мест. Они позволят жителям и гостям знакомиться с историческими материалами непосредственно на месте и узнавать о подвигах земляков.

Андрей Воробьев отметил, что на русской земле до сих пор многое напоминает о событиях Великой Отечественной войны.

«Здесь было пролито много крови бойцами нашей армии, партизанами, местными жителями во время оккупации. Все понимаем, что патриотический настрой и уважение к героям сегодня важны как никогда. Мы стараемся поддерживать бойцов за ленточкой, направлять им самую современную технику, амуницию. Заботимся о родных и близких, которые переживают за них дома. И наша задача — продолжать строить, ремонтировать, обновлять инфраструктуру наших городов, чтобы бойцы по возвращении с передовой видели перемены к лучшему и знали, что все было не зря», — сказал губернатор.