Московская и Ростовская области подписали соглашение о развитии земельно-имущественных торгов на Первом Донском земельно-имущественном форуме, который проходит 12–13 ноября в Ростове-на-Дону. Подмосковье бесплатно передаст региону программное решение и опыт его внедрения, сообщает пресс-служба комитета по конкурентной политике Московской области.

Зампред правительства Подмосковья Наталия Масленкина и первый заместитель губернатора Ростовской области Алексей Господарев подписали соглашение по телемосту Красногорск — Ростов-на-Дону. Документ предусматривает развитие конкуренции и повышение доступности земельно-имущественных торгов. Ростовская область получит АРИП ЕАСУЗ — программное решение, интегрированное с федеральными информационными ресурсами.

Министр имущественных и земельных отношений Ростовской области Кирилл Баранчук сообщил, что регион централизует торги на основе подмосковной практики при методологической поддержке коллег.

Подмосковье развивает эту систему с 2014 года. Практика включена в каталог АСИ «Смартека». Директор Регионального центра торгов Мартирос Саркисян рассказал, что централизация, стандартизация и цифровизация ускорили вовлечение имущества в оборот, расширили конкуренцию и увеличили бюджетные поступления. Единой точкой доступа стал портал торгов Подмосковья.

Замруководителя Главгосстройнадзора региона Захар Ястребков представил практику градостроительной проработки участков до аукционов. Ее внедрили в 2025 году и включили в Белую книгу лучших практик ФАС России. Замдиректора Регионального центра торгов Ольга Воронина рассказала о переходе от автоматизации к ИИ-агентам.

Глава Каширы Роман Пичугин сообщил, что в 2026 году продажа 75 участков и двух земельно-имущественных комплексов принесла бюджету более 30 млн руб. Роман Липов из администрации Ступина представил опыт реализации аварийного жилья, бывших лагерей «Сосновый бор» и «Спутник» с участками 55 724 и 63 674 кв. м, а также участка под дорожный сервис, простаивавшего с 2019 года.

Нина Курдина из администрации Щелкова отметила рост поступлений от торгов с 71 млн руб. в 2021 году до 290 млн руб. в 2025-м. Число реализованных участков удвоилось.

По нацпроекту «Экономика данных» российские разработчики получают поддержку, образование в ИТ-отрасли соответствует требованиям рынка, а государство, бизнес и люди защищены от киберпреступников. Цифровые решения дают новые возможности, делая жизнь удобнее: госуслуги доступны онлайн, а интернет появляется в самых отдаленных уголках страны.

Подмосковье сотрудничает с правительством Российской Федерации по вопросам госимущества. В этом вопросе нужны понятные алгоритмы, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев. Это важный источник доходов для региона.

«Если мы можем рассчитывать на понятные алгоритмы в части оборота, переводов, если мы, каждый на своем уровне: муниципальный, региональный и федеральный, по принципу двух ключей <…> еще раз разберемся, где мы находимся, считаю это очень полезным», — сказал Воробьев.