В Пушкинском округе обсудили способы взаимодействия с жителями

Общественная палата Пушкинского округа 12 ноября провела заседание по улучшению обратной связи с жителями и повышению открытости своей работы, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Участники заседания Общественной палаты Пушкинского округа обсудили работу с обращениями жителей и информационную открытость. По итогам встречи они утвердили план общественных приемов, сбора предложений граждан и подготовки тематических обзоров.

В заседании участвовали заместитель главы Артем Люхин, председатель совета депутатов Артем Садула, его заместители Нина Ушакова и Николай Михалин, уполномоченные главы и представители Пушкинского отделения ассоциации ветеранов СВО.

«Максимально сконцентрировать усилия членов палаты для получения объективной информации от населения о тех проблемах, которые волнуют больше всего», — обозначил главную задачу заседания Артем Люхин.

Отдельное внимание участники уделили ведению социальных сетей. Артем Садула подчеркнул, что не у всех жителей есть время смотреть телевизор или читать прессу, тогда как соцсети всегда под рукой. Он назвал их отдельной информационной составляющей работы Общественной палаты.

Утвержденный план призван помочь палате эффективнее решать вопросы жилищно-коммунального хозяйства, благоустройства, социальной поддержки и другие актуальные для жителей проблемы.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что для властей региона очень важна обратная связь.

«Когда я 12 лет назад пришел на встречу к Владимиру Владимировичу, одним из главных его наказов было — слышать, что говорят люди. Здесь мы в авангарде, работаем командой на всех уровнях, проводим встречи с жителями, «выездные администрации». И та информация, те тревоги, те жалобы, которые там получаем, являются очень важным ориентиром. Я знаю, что Игорь Юрьевич (Брынцалов — ред.), весь депутатский корпус, наши федеральные представители, региональные депутаты, муниципальные вовлечены в эту деятельность. Это очень важно. Если мы и дальше будем искать способы коммуникации, то обязательно продолжим обеспечивать перемены», — заявил Воробьев.