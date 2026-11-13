Куда поехать на Новый год 2027 в России: лучшие места для отдыха

В материале РИАМО рассказываем, куда можно поехать на зимние каникулы в России и на что стоит обратить внимание в сезоне 2026-2027.

Как спланировать отдых на новогодние каникулы 2027 в России

Фото - © Анна Кривицкая / Фотобанк Лори

Внутренний туризм в России не сдает позиций. По прогнозам Минэкономразвития, в предстоящем зимнем сезоне по стране может быть совершено 32 миллиона поездок, что сопоставимо с показателями прошлого года. При этом спрос на горнолыжные курорты может вырасти на 10%. Кроме того, российские отели сдержали рост цен на зимний сезон. Стоимость номера в местах размещения выросла в среднем на 4% к уровню прошлого года, что ниже уровня инфляции.

Чтобы поездка удалась, к ней стоит подготовиться:

Бронируйте заранее или отслеживайте «горящие» туры. Средняя продолжительность тура по России — всего 4,5 ночи.

Разбивайте каникулы на две поездки. Длинные праздники можно разделить на город и природу — так дешевле и не надоедает.

Проверяйте погодную специфику. На Байкале и Алтае — настоящие морозы, в Карелии — ветер и резкие перепады, в Сочи возможны дожди.

Ищите события в календаре. На национальном портале «Путешествуем.РФ» публиковано более 250 событийных мероприятий по всей стране и 131 автомаршрут — в том числе для коротких поездок выходного дня.

Определитесь с форматом отдыха. Если нужна новогодняя атмосфера с елками и иллюминацией, выбирайте Питер или Казань, для отдыха с детьми подойдет Кострома, снега много в Карелии, а в горы ехать лучше в Шерегеш или Красную поляну.

Где встретить Новый год в России: Москва, Санкт-Петербург и Казань

Фото - © Baturina Yuliya / Фотобанк Лори

Москва и Санкт-Петербург

Два мегаполиса — главная точка притяжения для тех, кто хочет максимально окунуться в атмосферу яркого, красивого Нового года. В Москве можно увидеть иллюминацию на Тверской, ярмарки на ВДНХ и Красной площади, катки в «Коломенском» и Парке Горького. В Петербурге праздничный масштаб компактнее: Дворцовая площадь, Невский проспект и набережные в огнях. Есть небольшой минус в виде сырости и ветров, но в этом и заключается питерский вайб.

Казань

Казань — это восточное гостеприимство, креативные инсталляции и свой Дед Мороз, Кыш Бабай. Зима здесь морозная и солнечная, а цены на еду и развлечения заметно демократичнее столичных.

Куда поехать с детьми на Новый год: Великий Устюг и Кострома

Фото - © Елена Серебрякова / Фотобанк Лори

Великий Устюг

Это место, куда точно стоит ехать с детьми, чтобы лично познакомиться с главным зимним волшебником. Гостей ждут Вотчина Деда Мороза с теремом в сосновом лесу, Тропа сказок, кузница, почта волшебника и зоосад. Идеально для семей с дошкольниками и младшими школьниками. Одеваться нужно теплее, тут настоящая зима в -20.

Кострома

Этот город — родина Снегурочки с собственным Теремом-резиденцией и новогодними программами на Сусанинской площади. Туристические программы предлагают множество вариантов от одного дня до недели, и в каждой есть свои плюсы.

Золотое кольцо: русская зима, как на открытке

Фото - © Андрей Христочевский / Фотобанк Лори

Маршрут по древним городам — вариант для тех, кто хочет атмосферной истории без дальних перелетов. В Суздале на каникулах открывается ярмарка на Торговой площади, а в Музее деревянного зодчества идут святочные гуляния. В Угличе можно полюбоваться ледовым городком, катком на Успенской площади и главной елкой. В Ярославле обычно проходят гуляния на Советской площади, организуют выставки, а в Иваново можно посетить мастер-классы по росписи елочных игрушек. Новогодние программы планируются и в менее раскрученных городах — Гусь-Хрустальном и Александрове.

Северное сияние и Русский Север

Фото - © Литвяк Игорь / Фотобанк Лори

Мурманская область

Мурманск — это северное сияние, киты, снегоходы по тундре и оленьи упряжки. Зимой здесь стоит полярная ночь. Гарантии, что можно будет увидеть сияние, нет, но вероятность очень высока. Основная мотивация для поездки — гастрономия. Морепродукты из Баренцева моря готовят прямо на глазах у туристов. Горнолыжникам нужно выбирать Кировск и курорт «Большой Вудъявр» у подножия Хибин, а ценителям марсианских пейзажей — Териберку с пляжем «Яйца дракона».

Карелия

Здесь хоть раз в жизни должен побывать каждый и прокатиться на ретропоезде «Рускеальский экспресс» из Сортавалы в горный парк «Рускеала». Еще тут можно увидеть замерзшие водопады и сразу трех зимних волшебников: Талвиукко, Деда Халла и Морозца Паккайне.

Архангельская область

Поморская столица с набережной Северной Двины, музей деревянного зодчества «Малые Корелы» и карстовые пещеры Пинежья — то, ради чего стоит ехать в Архангельскую область. Одевайтесь теплее.

Лучшие горнолыжные курорты России для отдыха на Новый год

Фото - © Овчинникова Ирина / Фотобанк Лори

Красная Поляна

Классическое место для отдыха с лыжами. Три курорта рядом («Роза Хутор», «Газпром» с зонами Лаура и Альпика, «Красная Поляна»), утро на склоне и вечер на набережной Мзымты. Это популярный, но и самый дорогой вариант, это нужно учитывать при выборе направления.

Шерегеш

В Кемеровской области вероятность дождей гораздо ниже, чем в Сочи. К сезону 2026-27 планируется запуск новой канатной дороги до вершины горы Зеленой.

Стоит обратить внимание и на другие курорты, такие как «Манжерок» на Алтае, Приэльбрусье на Кавказе, рассчитанное на опытных лыжников, Домбай с захватывающими видами и динамично развивающийся Архыз.

Куда поехать зимой ради красивой природы: Байкал, Алтай и Камчатка

Фото - © Виктория Катьянова / Фотобанк Лори

Зимой Байкал превращается в хрустальный мир: прозрачный лед с трещинами-узорами, гроты и торосы. Лучшее окно — с середины января до конца февраля, морозы доходят до −25…−30 °C, поэтому нужна серьезная экипировка. Посетить стоит Ольхон и Малое Море, а более цивилизованный вариант — Листвянка.

На Алтае зимой раскрываются Голубые озера на Катуни и Гейзерное озеро у Акташа, а на озере Светлом вас порадуют лебеди-кликуны — единственное место в России, где они зимуют. Горный курорт «Манжерок», незамерзающая Катунь и белоснежные горы делают зимний сезон здесь чуть ли не выигрышнее летнего. Камчатка — вариант для искателей приключений: вулканы, горячие источники и океан.

Где отдохнуть на термальных источниках зимой

Фото - © Екатерина Малиева / Фотобанк Лори

Растущий тренд зимнего сезона — аквапарки и термальные комплексы. В Тюменской области можно выбрать один из более чем 20 термальных центров. Кавказские Минеральные Воды обещают мягкую зиму, питьевые галереи и санаторные программы в Пятигорске, Кисловодске и Железноводске. Белокуриха на Алтае совмещает термальные бассейны и собственную горнолыжную зону.

Куда поехать на юг России зимой: Черноморское побережье, Дагестан и Калининград

Фото - © Наталья Кошелева / Фотобанк Лори

На Черноморском побережье зимой ниже цены, мягче климат. Можно гулять по набережным, посмотреть водопады, посещать спа и надышаться морским воздухом. В Геленджике всю зиму работают кафе, Сафари-парк и канатная дорога, а вокруг главной елки искрится иллюминация. В Дагестане можно встретить Новый год в Дербенте под шум прибоя. А Калининград погрузит в атмосферу европейского Нового года без виз: брусчатка, готические соборы, Рыбная деревня и суровое зимой Балтийское море.