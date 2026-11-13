Фигуристы Подмосковья выиграли золото и серебро на этапе Гран-при в Омске

Фигуристы Московской области завоевали две медали в танцах на льду на шестом, заключительном этапе юниорской серии Гран-при России в Омске, сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области.

Мария Фефелова и Артем Валов из училища олимпийского резерва №3 в Химках завоевали золото в соревнованиях танцевальных пар. Они набрали 172,80 балла: 72,31 за ритм-танец и 100,49 за произвольный танец.

Серебро получили Таисия Шепталина и Дмитрий Пекин, также представляющие училище олимпийского резерва №3. Их результат составил 161,66 балла: 66,17 за ритм-танец и 95,49 за произвольный танец.

По итогам шести этапов отбор на первенство России прошли три подмосковные пары: Мария Фефелова и Артем Валов, Таисия Шепталина и Дмитрий Пекин, Полина Тихонова и Матвей Лысов. Ранее, в октябре 2026 года, Тихонова и Лысов выиграли бронзу на четвертом этапе юниорской серии Гран-при России в Красноярске.

Заключительный этап в Омске прошел в соответствии с целями федеральной программы «Спорт России».

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Все больше возможностей для занятий спортом появляется при поддержке государственной программы «Спорт России»: возрожден Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду и обороне», развивают детский спорт, разные направления адаптивного спорта и ресоциализации ветеранов СВО. Одна из основных целей программы — к 2030 году регулярно заниматься спортом должны до 70% россиян (сейчас это делают 60,3% жителей страны).

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что в регионе стараются развивать массовый и детский спорт.

«У нас есть флагманские турниры — Кубки Овечкина, Акинфеева, Карякина — они всегда очень популярны среди детских команд, а такие проекты, как «Выходи во двор», дают всем желающим возможность сразиться с легендами отечественного хоккея и футбола», — уточнил Воробьев.