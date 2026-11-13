Миронов рассказал, каким должен быть размер пенсий в России

Председатель партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов считает, что размер пенсий в стране должен составлять не менее 40% от прежнего заработка человека, сообщает ТАСС .

«Пенсия должна зависеть от трех параметров — заработок, стаж, условия труда. И составлять не меньше 40% от прежней зарплаты», — заявил он.

Парламентарий добавил, что в первую очередь пенсия должна быть привязана к заработной плате работающего человека. Россия ратифицировала соответствующую норму 102-й конвенции Международной организации труда еще в 2018 году.

Ранее стало известно, что в двух российских регионах средняя пенсия неработающих граждан в октябре превысила 40 тыс. рублей.

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