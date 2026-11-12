В двух регионах России средняя пенсия неработающих превысила 40 тысяч рублей

Средняя пенсия неработающих граждан в октябре превысила 40 тыс. рублей в двух российских регионах, сообщает РИА Новости .

Так, средняя пенсия неработающих россиян в октябре в Ненецком автономном округе составила 40 120 рублей. В Чукотском автономном округе аналогичная выплата достигла 43 844 рубля.

В целом в РФ средняя пенсия неработающих в октября составила 25 853 рубля.

Пенсионные накопления россиян планируют конвертировать в программу долгосрочных сбережений (ПДС) с 1 апреля 2027 года. Соответствующий законопроект был одобрен правительственной комиссией по законопроектной деятельности.

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