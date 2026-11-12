USD
Доллар США
82,98
0.39 %
EUR
Евро
92,33
-0.39 %
CNY
Китайский Юань
12,40
0.08 %
GBP
Фунт стерлингов
110,21
-0.01 %

Росавиация: в аэропорту Домодедово ввели ограничения

Транспорт

В аэропорту Домодедово ввели ограничения на прием и выпуск самолетов, сообщили в пресс-службе Росавиации.

«Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов», — говорится в сообщении.

Отмечается, что меры введены в целях обеспечения безопасности полетов.

Информацию о статусе рейса следует уточнять через коммуникационные каналы авиакомпаний: онлайн-табло и управление бронированием на сайте, мобильное приложение, кол-центр, чат-бот.

Подписывайтесь на канал РИАМО в МАКС.